العراق – أعلنت وزارة النفط العراقية أن حجم الصادرات النفطية النهائية لشهر يونيو الماضي، بلغت أكثر من 84 مليون برميل بإيرادات تجاوزت المليارين و800 مليون دولار.

وذكر بيان للوزارة، أن “كمية الصادرات من النفط الخام النهائية بلغت 84 مليوناً و489 ألفاً و16 برميلاً، بإيرادات بلغت مليارين و871 مليوناً و314 ألفاً و473 دولاراً”.

وأضاف، أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يونيو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 81 مليوناً وستة آلاف و497 برميلاً، بإيرادات بلغت مليارين و740 مليوناً و679 ألفاً و277 دولاراً”.

وأشار إلى أن “الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان بلغت ثلاثة ملايين و482 ألفاً و519 برميلاً، بإيرادات بلغت 130 مليونا و635 ألفاً و195 دولاراً”.

وتابع، أن “العراق لم يصدر النفط الخام من حقل القيارة أو إلى الأردن لهذا الشهر”، مؤكدا أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ 31.984 دولار”.

وأشار إلى أن “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 32 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.

المصدر: RT