العراق – أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، امس عن تسلم بلاده تمثال “الإلهة الأم” من إيطاليا.

وقال في بيان صحفي، إن “سفارة جمهورية العراق في روما تسلمت تمثال (الإلهة الأمّ) من الحكومة الإيطالية بمراسم رسمية جرت في وزارة الممتلكات والأنشطة الثقافيّة الإيطالية”.

وأضاف، أن “سفيرة العراق في روما صفيّة السهيل حضرت المراسم بالإضافة إلى وزير الثقافة الإيطالي فرانتشيسكيني”.

وتمثال (الإلهة الأمّ) عبارة عن قطعة أثرية عراقيّة يعود تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ بحوالي (٥٠٠٠ عام ق.م)، وترمز إلى الأُمُومة والخُصُوبة.

المصدر: RT