فرنسا – خضع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لفحوص طبية، صباح اليوم السبت، للوقوف على مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة سانت إيتيان، أمس الجمعة، في نهائي كأس فرنسا.

وأظهرت الفحوص فداحة إصابة المهاجم الدولي الفرنسي الشاب، حيث ثبت تعرضه لالتواء في الكاحل الأيمن، مع جرح كبير في الجانب الخارجي.

وأشار نادي سان جيرمان في بيان نشره على موقعه، إلى أنه ستتم إعادة تقييم إصابة مبابي في غضون 72 ساعة على المستوى السريري والتصويري.

ولم يكشف الفريق الباريسي عن المدة التي سيغيب فيها نجمه عن الملاعب جراء هذه الإصابة، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن فترة الراحة والتعافي التي سيحتاجها اللاعب ستحتم غيابه عن مباراة أتالانتا الهامة، في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، المقررة في الـ12 من أغسطس المقبل.

واضطر مبابي لمغادرة ملعب مباراة سان جيرمان وسانت إيتيان، في الدقيقة 33، بعد إصابته نتيجة تدخل عنيف في حقه من قبل مدافع سانت إيتيان، لوي بيران، الذي تحصل على بطاقة حمراء إثر هذا التدخل.

وغادر مبابي ملعب اللقاء مدمع العينين خوفا من تداعيات تلك الإصابة على مستقبله، وإمكانية عدم لحاقه بمنافسات دوري أبطال أوروبا التي تستكمل على مدار شهر أغسطس المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن باريس سان جيرمان، توج بكأس فرنسا بعد فوزه على سانت إيتيان بهدف دون رد، من توقيع النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا.

المصدر:psg.fr