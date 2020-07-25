ليبيا – في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى تونس الممثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لشؤون إيران والمستشار السياسي لوزير الخارجية الأمريكي “براين هوك” التأمت أمس الجمعة بمقر وزارة الشؤون الخارجية التونسية جلسة عمل تمّ خلالها التطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الخارجية التونسية أوضحت بحسب المكتب الاعلامي التابع لها أنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل الإقليمية والدولية من بينها الوضع في الشرق الأوسط وتطورات الأزمة الليبية.

وأكد الجانبان على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وإيجاد حل سياسي للنزاع بما يضمن أمن ليبيا واستقرارها.

كما شدد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في مجلس الأمن بخصوص القضايا المطروحة على جدول أعماله في الفترة القادمة بما يعزز الاستقرار ويحفظ الأمن والسلم الدوليين.