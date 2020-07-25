ليبيا – قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عيد الرحمن إنه لا يوجد انتهاكات بحق النساء من قِبل المرتزقة السوريين في ليبيا ليس لأنهم يملكون أخلاق بل لأنهم يخشون ردة فعل القبائل الليبية والشعب الليبي بحسب قوله.

مدير المرصد السوري لفت بحسب المكتب الاعلامي التابع له إلى أن هناك نحو 6000 مرتزق عادوا إلى سوريا من ليبيا بعد أن حصلوا على مستحقاتهم المادية وأنهوا عقودهم فوي ذات الوقت عدد الواصلين إلى ليبيا بلغ نحو 16500 مقاتل من حملة الجنسية السورية.

وأضاف” المجتمع الدولي لماذا صامت عن نقل مجموعات متطرفة جهادية مصنفة إرهابياً إلى ليبيا!!؟ هناك جهاديين من جنسيات أوربية وأصول شمال أفريقية باتوا في أوروبا عبر الأراضي الليبية بعد أن خرجوا من سوريا إلى تركيا ومن ثم إلى ليبيا للمشاركة في القتال إلى جانب حكومة الوفاق هناك من ذهب إلى للقتال في ليبيا من السوريين بحثاً عن المال بعد أن ضاق الحال بهم في سوريا ولكن الغالبية الساحقة من هؤلاء المرتزقة ذهبوا من أجل المال والإيمان بقائدهم وسيدهم أردوغان”.

كما أكد على أن وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة هي المسؤول الأول والرئيسي في الشق السوري عن إرسال المرتزقة إلى ليبيا بالتعامل مع الحكومة التركية.

واختتم مبيناً أن 481 قتيل بينهم 34 طفل من الفصائل المرتزقة الموالية للحكومة التركية قتلوا في ليبيا ولواء الشمال وسليمان شاه وجميع الفصائل قتل منها عناصر خلال المعارك على الأراضي الليبية.