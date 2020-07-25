ليبيا – أعرب الكاتب والباحث السياسي كامل المرعاش عن اعتقاده بأن الصراع بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وعضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراته ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا أوسع من ذلك، وإنْ كان الأمر يمس مباشرة وزير داخلية السراج خصوصاً بعد شرائه طائرة خاصة لتنقلاته بحسب قوله.

المرعاش قال في اتصال هاتفي مع صحيفة ” العرب” إن السراج “لا يريد لوزيره باشاغا أن يطير في كل الاتجاهات دون أن تكون له عين عليه خاصة بعد أن أصبح ينفذ برنامجه القديم – الجديد في إعادة سيطرة ميليشيات مصراته على العاصمة طرابلس متحالفاً مع بقايا حكومة الغويل المصراتي المتطرفة والقضاء على كتائب وميليشيات طرابلس، والتمهيد لطرد السراج”.

ولم يستبعد المرعاش أن يكون السراج قد تفطن أخيراً إلى هذا السيناريو وبدأ في تقليص صلاحيات باشاغا بالدفاع عن ميليشيات طرابلس وتأكيد الشرعية لها لحمايتها من برنامج باشاغا لتفكيكها بدعوى أن ذلك يتم بالتنسيق مع السفارة الأميركية.