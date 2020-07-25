روسيا – أعلنت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا أن المركزي لا يؤيد فكرة تحوط الإيرادات النفطية على غرار المكسيك، وإنفاق موارد صندوق الرفاه الوطني على ذلك.

وقالت نبيولينا، تعليقا على التجربة المكسيكية في تحوط إيرادات النفط وآفاق تطبيقها في روسيا، إنه “يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن حجم إنتاج وتصدير النفط في المكسيك أقل مما هو في روسيا بكثير. وإذا دار الحديث عن تحوط كامل الحجم، فلدينا شكوك كبيرة في أن سوق التحوط ستسمح بتنفيذ هذه العملية، أو إنها ستكون باهظة للغاية”.

وتابعت قائلة: “وإذا استخدمنا موارد صندوق الرفاه الوطني لتمويل هذه الآلية، فهذه ليست أفضل طريقة لإنفاق موارد صندوق الرفاه. ويجب أن نأخذ في الحسبان أن مبدأ استخدام موارد صندوق الرفاه يفترض الحصول على عائدات من استثمارها. وهذا لن يتحقق ضمن تلك الآلية. والآن نحن لا نؤيد هذا المقترح”.

وكانت مصادر لوكالة “إنترفاكس” الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن شركة “روس نفط” اقترحت وضع برنامج لتحوط الإيرادات من النفط والغاز لحمايتها من تقلبات الأسعار في السوق على غرار الآلية المستخدمة في المكسيك.

وحسب المصادر، فإن مساعد الرئيس فلاديمير بوتين، مكسيم أوريشكين أيد هذه الفكرة واعتبر أنه يجب تكليف الحكومة بإعداد مقترحات بشأن اعتماد هذه الآلية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الخميس، أن الهيئات المعنية تدرس مختلف الأدوات لتحوط الإيرادات النفطية، وأن الرئيس فلاديمير بوتين أوعز بدراسة هذه الإمكانية، ولكن لا يوجد هناك أي قرار بهذا الصدد.

المصدر: إنترفاكس