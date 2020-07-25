ليبيا – نشر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري أمس الجمعة مقطع فيديو يوثق توجه دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا.

المسماري قال بحسب المكتب الاعلامي التابع له إن تركيا تنقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين لمدينة مصراته في تحد صارخ للمطالب الدولية للتهدئة ووقف النار، لافتاً الى أن العملية تتم عبر إحدى طائرات شركة الإفريقية الليبية.

واعتبر أن ما تقوم به أنقرة خرق للقرارات العربية والدولية التي تمنع نقل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا.

كما أكد على أن تركيا تدعم الإرهاب والجريمة في ليبيا وتعمل لتحقيق أحلامها في السيطرة على إقليم ليبيا الجغرافي وعلى مقدرات وثروات الشعب الليبي.

واختم الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة تدوينته قائلاً: “العالم يتفرج.. وتركيا تتمدد”.