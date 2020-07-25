ليبيا – قام مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار بزيارة إلى مدينة مصراته بهدف مناقشة عدة ملفات تتعلق بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

الزيارة استهلت وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمركز بتفقد فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بمدينة مصراته حيث التقى مدير عام المركز بالدكتور خالد الشتيوي مدير الفرع بالمدينة الذي بدوره أوضح كيفية وآلية عمل الفرع في مكافحة جائحة كورونا والإمكانيات التي توفرت والتي لا زال يعمل المركز على توفيرها لتسهيل العمل داخل الفرع.

عقب ذلك تفقد مدير عام المركز الوطني آلية العمل داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز بمصراته حيث قام مسؤول المختبر إبراهيم تيكا بتوضيح آلية العمل داخل المختبر والاحتياجات التي يحتاجها المختبر من أجل زيادة السعة التحليلية خلال اليوم الواحد.

وتوجه مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى مطار مصراته حيث كان باستقباله مدير المطار ومدير المكتب الأمني بالمطار واستعرض مدير المطار عادل قزيط استعدادات مطار مصراته الدولي لاستئناف العمل وفقاً لقرار وزارة المواصلات الأسبوع المقبل.

من جهته شدد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض على عدم التهاون في اتخاذ تدابير الوقاية اللازمة داخل أروقة المطار للعاملين به من أجل حمايتهم من اي عدوى قد تحصل.

وأطلع مدير عام المركز الوطني على آلية عمل مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار مصراته من قبل مدير المكتب عبد الحميد قرقد خاصة كيفية الكشف والفحص على العائدين فيما يخص بجانب اختصاص المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وناقش مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض العراقيل التي تقف أمام عمل فريق مكتب الرقابة الصحية الدولية في أداء عملهم لحلحتها وفقا لإمكانيات المركز الوطني.

بعد ذلك التقى مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض فريق الرصد والتقصي بمصراته مثمناً العمل الذي يقوم به الفريق في عمليات سحب العينات الخاصة بفيروس كورونا وعملية تتبع الحالات المخالطة.

وتطرق مدير عام المركز الوطني إلى الاشكاليات التي تواجه عمل فريق الرصد والتقصي بالمدينة بكافة جوانبها لوضع الحلول لها في أقرب وقت ممكن حتى لا يتسبب ذلك في عرقلة عمل الفريق

وشدد النجار في الختام على أن المرحلة الحالية تستوجب الاهتمام بزيادة قدرة المختبرات المعملية مع الاستمرار في عمليات الرصد ومتابعة الحالات المخالطة مصحوبة بتكثيف الحملات التوعوية المجتمعية.