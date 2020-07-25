ليبيا – أفاد مصدر مطلع أن وفداً اقتصادياً رفيع المستوى من حكومة الوفاق رافق رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في زيارة للعاصمة التركية.

مسؤول بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد الفيتوري قال في تصريح لوكالة “نوفا” الايطالية إن وفد من مصرف ليبيا المركزي برئاسة محافظ المصرف الصديق الكبير يرافق السراج في زيارته لتركيا إلى جانب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ومسؤولين من وزارتي المالية والاقتصاد بحكومة الوفاق.

وأضاف أن الكبير وضع مع أردوغان اللمسات الأخيرة لتنفيذ اتفاقية مبرمة بين حكومة الوفاق والحكومة التركية؛ لغرض تعويض الشركات التركية التي كانت تنفذ مشاريع في ليبيا قبل عام 2011 قبل اندلاع “أحداث فبراير”.

ورجحت مصادر من مصرف ليبيا المركزي أن تعويضات الشركات التركية تقدر بنحو 3 مليارات دولار.

كما ذكر المصدر أن حكومة الوفاق والحكومة التركية ستوقعان اتفاقيات في مجال توفير الطاقة الكهربائية في ليبيا.