ليبيا – اعتبر الباحث في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية كرم سعيد أن الخلافات الأوروبية مع تركيا زادت حدتها.

سعيد أشار في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى أنه من الممكن فرض عقوبات على تركيا من بينها منع حصولها على قروض ميسرة من البنوك الأوروبية وتجميد استثمارات أوروبية في تركيا ووقف الاجتماعات المتعلقة بدخولها إلى الاتحاد الأوروبي لعدم شرعنة عمليات التنقيب في المتوسط.

ولفت الباحث في الشأن التركي إلى أن الدول الأوروبية لديها الكثير من الأوراق التي يمكن أن تضغط من خلالها على تركيا.