إيران – كشفت امرأة من بين ركاب الطائرة الإيرانية التابعة لشركة “ماهان”، التي اعترضتها مقاتلتان أمريكيتان فوق سوريا، تفاصيل الحادث، وفقا لرؤيتها الشخصية.

وقالت فاطمة حمدان، لوكالة “سبوتنيك” الروسية، امس : “عند الساعة السابعة والربع كنا فوق سوريا، وفجأة اقتربت طائرة حربية منا، لدرجة أنها اقتربت كثيرا وليس كما يدعون أنها كانت بعيدة كيلومتر، هذا الأمر غير صحيح اقتربت كثيرا، وعندما استدرت لأجلب الكاميرا لأصور الطائرة، فجأة ظهر صوت وهبطت طائرتنا هبوطا حادا في الجو، وللأسف الجميع لم يكن يضع حزاما لأننا لم نكن في وقت وضع الأحزمة، فكل الركاب طاروا من أماكنهم”.

وأضافت شاهدة العيان: “الطائرة الحربية لم تفارقنا، من فوقنا ومن تحتنا، غادرت أول طائرة وأنا أنظر إليها تغادر في الأفق ظهرت طائرة ثانية وبدأت بحركات تشقلب، ومن ثم طارت على مستوانا فترة زمنية معينة وأنا كنت أستطيع أن أرى الطائرة الثانية أيضا ومن ثم غادروا”.

وتابعت قائلة: “أنا لم أخف، ظهر صوت ولم نعرف مصدره وهبطنا، هذا الصوت سبب رعبا كبيرا للركاب خصوصاً الذين معهم أطفال، كانت طريقة استفزازية غير طبيعية، للأسف انتاب الركاب حالة من الذعر والرعب، كما أنهم تأذوا بسبب عدم اتخاذنا لإجراءات حماية، لأننا غير متوقعين أن يحصل هذا الأمر، ونحمد الله أنه سلمنا، وقبطان الطائرة استوعب الموضوع وتصرف سريعا”.

وأشارت حمدان إلى أنه “من بعد الهبوط الحاد في الجو سأل المضيفون إذا كان على متن الطائرة أطباء أو ممرضين لمساعدة الجرحى، وكان من بين ركاب الطائرة طلاب طب يدرسون في إيران قاموا بمساعدة الجرحى”، لافتة إلى أن العديد من الركاب أصيبوا بانهيارات عصبية.

وتابعت حمدان: “وقع العديد من الجرحى، هناك أناس طاروا من مقاعدهم وأنا طرت من مقعدي، وهناك أشخاص ضرب رأسهم بسقف الطائرة، أغلب الإصابات في الرأس والظهر، والمضيفون والمضيفات تأذوا كثيراً على أثر الهبوط الحاد”.

ولفتت إلى أن مدة اعتراض الطائرتين في الجو تراوحت بين 3 و4 دقائق، وأكدت حمدان أن الطائرة الإيرانية هبطت بسلاسة كبيرة في مطار بيروت.

وذكرت مصادر إيرانية وأمريكية متعددة مساء الخميس أن مقاتلتين أمريكيتين اعترضتا طائرة الركاب لشركة “ماهان” خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى بيروت، في أجواء سوريا.

ولكن القيادة العسكرية الأمريكية المركزية “سينتكوم” قالت لاحقا إن مقاتلة واحدة فقط من طراز “إف-15” تابعة لسلاح الجو الأمريكي رافقت طائرة الركاب الإيرانية من مسافة كيلومتر واحد، وفق ما تقتضيه المعايير الدولية.

وبدورها، وصفت إيران هذا الحادث بغير القانوني مشددة على أن الولايات المتحدة عرضت الطائرة وركابها للخطر، وقالت إنها تدرس الملابسات وستتخذ الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة بمجرد حصولها على معلومات إضافية.

المصدر: “سبوتنيك” + وكالات