ليبيا – أكد وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب على أن اللجنة العليا والاستشارية لمكافحة وباء كورونا اتخذت اجراءات ضبطية حقيقية على أرض الواقع تكاثفت بها الجهود من قبل الجهات المختصة ومن القيادة العامة والحكومة والنواب بالاضافة للخبراء.

عقوب قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج” الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعتها صحيفة المرصد إن ظهور البؤر الوبائية في الجنوب وعدم التزام المواطنين بالتباعد وحظر المدن كان سبب رئيسي لانهيار الاجراءات التي تمت، مؤكداً على أن الجهات المختصة لازالت متماسكة وتقوم بواجباتها على الوجه الأكمل وفق خطط الخبراء وبروتوكولات منظمة الصحة العالمية.

وكشف عن عدد المواطنين العالقين الذين وصلوا إلى ليبيا حيث بلغ عددهم أكثر من 13 ألف، مشيراُ إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة على أكمل وجه من قبل اللجنة الاستشارية والبلديات وفرق الرصد وادارة المنافذ كما تمت عملية الحجر بطريقة علمية ممتازة وبضبط جيد.

وشدد على ضبط الوضع العام في المنافذ البرية والبحرية والجوية بوضع أجهزة لفحص كل من يدخل وخضوعه للكشف الطبي مع العلم أن حالات الاشتباه توضع بمواقف أخرى ليتم التأكد منها، لافتاً إلى أن وزارة الصحة بدأت تعيد المواطنين لمدنهم بعد تعهدهم بالتزام الحجر المنزلي وملء النموذج الوبائي.

كما أضاف” علاج المرض هذا بالدرجة الأولى ثقافة ووعي ومن ثم يأتي دور الجهات التنفيذية والجهات التنفيذية بالإمكانيات المتاحة لم توفر جهد سواء وزارة الداخلية والقوات المسلحة والجهات الامنية الاخرى ولكن الالتزام من المواطن نفسه هو من يحقق النتائج، الالتزام بالكمامات والتباعد تتجنب العدوى وعلى المواطن أن يتعاون فالمسؤولية تضامنية من الجميع”.

ونوّه إلى أن وزارة الصحة لا تعول على الثقافة كثيراً فهي تقوم بإجراءات قد تتعثر أحياناً وقد يساء فهمها مما يجعل المواطن ينكر وجود فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه على المواطنين عدم انكار وجود الوباء والالتزام بالإجراءات وأخذ الاحتياطات اللازمة.

وفي الختام بيّن أن وزارة الصحة قامت بتوفير 1400 سرير في مراكز الايواء بكل بلدية مع العلم أن الاجراءات المتخذة تتم وفق الامكانيات فقد يأتي وقت ولا تكون كافية، مبيناً أن هناك 7 بلديات في الجنوب انتشر فيروس كورونا بها بشكل واضح.

وأردف” الحدود والهجرة غير الشرعية لازالت مشكلة كبيرة فالحدود مفتوحة بشكل عام حتى لو أغلقنا عن الشمال لا نتوقع الانحصار ولكن ما علينا إلا الالتزام بالإجراءات، مركز العزل به حالات محدودة لكننا نعول على أهل الجنوب والتزامهم وقناعتهم بوجود المرض رغم الامكانيات التي لا تفي بالغرض”.