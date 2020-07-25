ليبيا – اعتبر عمار قداش العقيد المتقاعد من صفوف الدرك الجزائري أن مؤسسة الجيش الجزائرية تحاول إغلاق أي نقاش يحيلها إلى دور مزعوم في ليبيا.

قداش لفت في تصريح لـ “اندبندنت عربية” إلى أن بيان وزارة الدفاع الجزائرية الذي نفى حديث الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري عن التطورات الأخيرة في ليبيا، لم يأت من العدم.

وأضاف أن قراءة المعلومات تشي بوجود تخطيط لدى طرف ما داخل ليبيا أو خارجها لاختلاق خلاف ما قد يُقوض الدور الجزائري ويُحرج المبادرة الجزائرية القائمة على الوساطة للوصول إلى حوار ليبي- ليبي.