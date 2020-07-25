انجلترا – صرح دافيد سيلفا، الذي سيخوض غدا الأحد آخر مباراة له مع فريقه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم أمام نوريتش سيتي، بأن الألقاب التي حققها مع “السيتي” فاقت أحلامه.

وقال النجم الإسباني عشية مواجهة فريقه ونوريتش سيتي، في الجولة الـ38 الأخيرة من الدوري الإنجليزي: “عندما أسترجع الماضي، لم أتخيل أبدا في أقصى أحلامي تحقيق كل ذلك، عندما تكون شابا لا تحلم بكل هذه الأشياء (الإنجازات والألقاب)”.

وأضاف: ” أنت تحلم بأن تكون لاعب كرة قدم، ثم لاعب كرة محترفا، ثم اللعب في الدرجة الأولى، ولكن لا تفكر في إمكانية تحقيق كل شيء ممكن”.

وحقق سيلفا 11 لقبا في عشرة مواسم مع “السيتي”، منها أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونال جائزة لاعب الشهر في الدوري مرة واحدة فقط، رغم أنه من أكثر لاعبي “السيتي” ثباتا في المستوى، لكنه لا ينشغل كثيرا بالجوائز الفردية.

وسيرحل النجم الإسباني (34 عاما)، الذي سجل 60 هدفا في 308 مباراة في الدوري الإنجليزي، عن “السيتي” مع نهاية الموسم الحالي.

المصدر: رويترز