انجلترا – واصل الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي لكرة القدم، ردوده المبهمة حول احتمال توليه قيادة منتخب بلاده، مشيرا إلى نيته إنهاء مسيرته التدريبية مع فريق مدينته ماينز.

وقال كلوب في تصريحات لمحطة تلفزيون “سكاي” الرياضية، مساء أمس الجمعة:” لا أدري إن كان يجب أن يندرج هذا الأمر على جدول الأعمال، فأنا لم أضع في حسباني قط أن أصبح بطلاً للدوري الألماني أو الكأس أو أي شيء آخر، كما أن هذا لم يحدث في كثير من الأحوال، وهناك في الخارج آلاف المدربين الذين تمكنوا من هذا أكثر”.

وأعرب كلوب عن اعتقاده بأنه دائما ما يقول نفس الشيء عن هذا الموضوع” لأن الحقيقة هي: لا أزال هنا متعاقدا لمدة أربع سنوات أخرى، وبالتأكيد من المنظور الحالي، لا أعتزم أن أكمل هذا العقد على الأقل، أقول على الأقل”.

وعن حياته بعد اعتزاله العمل كمدرب، قال كلوب: “من المنطقي أن تكون لديك نظرة مختلفة للحياة، وألا تقف على الخط الجانبي في نهاية الأسبوع، تحت المطر، تتجادل مع مدربين آخرين أو مع فرق”.

وأدلى كلوب بتصريحات لقسم الرياضة بمؤسسة “SWR” الألمانية، خلال وجوده في البلاد، أكد فيها عودته مستقبلا إلى ألمانيا لفعل شي آخر يسعده.

وشدد كلوب على أن عقده مع ليفربول مستمر إلى غاية 2024، أي أنه باق لأربع سنوات أخرى مع الفريق الإنجليزي، غير أنه في الوقت ذاته يقول إنه وبعد تسع سنوات في “آنفيلد رود” يريد فعل أي شيء آخر. ولكي لا يفهم من كلامه أنه ينوي حينها الاعتزال، سارع للتوضيح بأنه “يريد عمل شيء يسعده” وتحديدا “تولي مهمة إدارة أي ناد، أو منتخب من المنتخبات، أو ربما لا شيء من كل هذا، فمن يدري كيف سيكون شكل العالم في ذلك الحين”.

وكان الألماني قد صرح مؤخرا لإذاعة “إس دبليو آر” بأنه عازم على العودة إلى ألمانيا في مرحلة ما “من أجل الحياة بالقطع، بعد انتهاء مشواري، وعلى الأرجح جدا في ماينز”.

يشار إلى أن كلوب كان لاعبا ثم مدربا في فريق ماينز في الفترة بين (1990 حتى 2008).

وأصبح كلوب أول مدرب ألماني في التاريخ يفوز بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن قاد ليفربول للتتويج بلقب بطل “البريمير ليغ” هذا الموسم، وذلك لأول مرة منذ 30 عاما.

المصدر: وكالات