مصدر لـRT: لا علاقة لانسحاب القوات الإسبانية بقصف معسكر بسماية في ضواحي بغداد أمس

مصدر لـRT: لا علاقة لانسحاب القوات الإسبانية بقصف معسكر بسماية في ضواحي بغداد أمس

العراق – أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي، مايلز كايغنز، عن مغادرة التحالف (قوة إسبانية) معسكر بسماية بجنوب بغداد، فيما نفى مصدر عراقي علاقة الانسحاب بالقصف الذي تعرض له المعسكر أمس .

وقال كايغنز في بيان صحفي، اليوم السبت: “يغادر التحالف بسماية بعد تدريب 50000 منتسب من القوات العراقية وإستثمار 5 ملايين دولار في ميادين التدريب والمباني”.

وأضاف “نُحيّ إسبانيا لدورها في قيادة البرنامج التدريبي مع البرتغال وبريطانيا وأمريكا. ستبقى إسبانيا في التحالف من خلال المستشارين في بغداد والدعم المروحي وموظفي الناتو”.

من جهته قال مصدر عراقي لـRT، إن “الانسحاب لم يكن على أساس القصف الذي تعرضت له القاعدة أمس، بل مخطط له منذ وقت سابق”، مبيناً أن “قوات اسبانية ستبقى في العراق بمهام تدريبية واستشارية”.

ويوم أمس أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق سقوط 4 صواريخ “كاتيوشا” على معسكر بسماية الذي تتواجد فيه القوات الاسبانية ضمن قوات التحالف الدولي في العراق.

المصدر: RT