مصر.. الكنيسة تحذر من رهبان وراهبات مزيفين يستدرجون الفتيات بمكالمات هاتفية

مصر.. الكنيسة تحذر من رهبان وراهبات مزيفين يستدرجون الفتيات بمكالمات هاتفية

مصر – حذرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، امس من رهبان وراهبات مزيفين يستدرجون الفتيات بمكالمات هاتفية.

وحذر دير القديسة دميانة بالبراري، التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من أشخاص مجهولين يقومون بالاتصال هاتفبا بالفتيات القبطيات، منهم امراة تدّعي أنها راهبة بالدير وأن اسمها الراهبة “أغابي”.

وأضاف أن بصحبتها شخص أخر قدم نفسه على أنه الراهب “ميخائيل”.

وأشار دير القديسة دميانة بالبراري إلى أن الشخصين يحاولان أثناء المكالمة التعرف على الفتاة واستدراجها للتكلم عن أمورها الشخصية.

وأكد الدير في تحذيره أن هؤلاء الأشخاص لا ينتمون للدير، داعيا جميع أبناء الكنيسة لتوخي الحذر عند التعامل مع مثل هذه الحالات، والانتباه إلى هذه الأساليب المتلوية التي تنطوى على الاحتيال والخداع.

المصدر: “اليوم السابع”