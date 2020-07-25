مصر.. مؤشر التعافي من كورونا يقفز إلى أعلى معدلاته

مصر.. مؤشر التعافي من كورونا يقفز إلى أعلى معدلاته

مصر – أعلنت وزارة الصحة والإسكان المصرية أن مؤشر الشفاء والخروج من مستشفيات العزل بالنسبة للمصابين بفيروس كورونا، قفز اليوم السبت إلى أعلى معدلاته منذ بداية تفشي الوباء بالبلاد.

وكشفت بيانات الوزارة، أن مؤشر المتعافين من مرض “كوفيد-19″، الذين أنهوا مدة العزل بالمستشفيات، وصل حتى الآن إلى 35.1% مقارنة بالأيام الماضية.

يشار إلى أن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في مصر، بلغ حتى آخر إحصائية أمس الجمعة، 91072 حالة، من ضمنها 31970 حالة تم شفاؤها، و4518 حالة وفاة.

وكانت وزارة الصحة المصرية خصصت عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، بينها تطبيق “صحة مصر” عبر الهواتف.

وأكدت وزارة الصحة أنها تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف بشأن فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

المصدر: اليوم السابع