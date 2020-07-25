ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن العلاقات القطرية مع حكومة الوفاق علاقات متجذرة بدأت منذ بداية ما وصفها بـ”انتفاضة فبراير” ، مؤكدا على ان قطر هي الداعم الأساسي لـ”لانتفاضة” حسب قوله.

معزب زعم في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن الموقف القطري حاضر حتى الآن في أذهان الليبيين، وخاصةً من وصفهم بـ”الثوار”.

ورأى أن هناك بعض المتغيرات التي حدثت ومنها دخول تركيا كحليف لحكومة الوفاق وأنه بهذا التحالف لم تعد قطر تلعب الدور الأول في المشهد الليبي بل تحل بعد تركيا.

كما ادعى أن قطر لها علاقات واسعة بقطاعات مختلفة مع الليبيين وأن ذلك يؤثر بشكل كبير على رسم المواقف من الأحداث الراهنة.