نجم الزمالك: الحكام كانوا يخيروننا بين الحصول على ركلة جزاء أو طرد لاعب منافس

نجم الزمالك: الحكام كانوا يخيروننا بين الحصول على ركلة جزاء أو طرد لاعب منافس

مصر – فجر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق لكرة القدم، فاروق جعفر، مفاجأة مدوية حول التحكيم الإفريقي، أثناء فترته كلاعب ضمن صفوف الفريق الأبيض.

وقال جعفر خلال تصريحات أدلى بها أمس الجمعة، عبر قناة الزمالك: “الحكام الأفارقة في الثمانينات كانوا يجاملون الأندية المصرية في البطولات الإفريقية”.

وأضاف: “جميع الأندية المصرية استفادت من الحكام في البطولات الإفريقية، خاصة وأنه كان هناك اجتماع فني قبل المباريات، وكان الحكام يخيرون قائد الفريق بالحصول على ركلة جزاء أو طرد لاعب من الفريق المنافس”.

وشدد جعفر على أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، له توجهات عديدة في كل حقبة، مشيرا إلى أن مساندة التحكيم للزمالك كانت تحدث مع باقي الأندية المصرية في فترة الثمانينات.

ويعد “الزمالك” المصري ومواطنه “الأهلي”، من أكثر الأندية تتويجا بالألقاب على مستوى القارة الإفريقية.

يذكر أن فاروق جعفر كان من أبرز اللاعبين في تاريخ الزمالك، حيث حقق معه العديد من الإنجازات والألقاب.

المصدر: وكالات