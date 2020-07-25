مصر – تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورا جديدة قالوا إنها لمقاتلة “سوخوي-35” المصرية التي صنعت في روسيا أثناء اختبارها في مصنع “كومسومولسك نا أمور”.

وظهرت صور أول خمسة مقاتلات من طراز “سوخوي-35″، حيث قامت الطائرات برحلة إلى الجزء الأوروبي من روسيا، وتبين من الصور أن المقاتلات تحمل أرقاما من 9210 إلى 9214.

وتشكل “سو-35” خطورة على المقاتلات الأمريكية في المعركة الجوية، فهي تنتمي إلى جيل 4++ ويمكن أن تنافس طائرات حربية غربية مثل “إف – 15 إيغل”، F/A -18 وحتى “إف – 35” للجيل الخامس، إذ أنها تعد نموذجا متطورا لمقاتلة “سو-27” الأسطورية السوفيتية التي تم إنتاجها عام 1988.

وتعد “سوخوي-35” مقاتلة من الجيل الرابع المتقدم، مصممة بشكل رئيسي كمقاتلة تفوق جوي قادرة على تنفيذ مهام الاجتياح الجوي لسماء العدو، وفرض السيطرة الجوية في سماء المعركة، وتحييد كافة تحركات الطيران المعادي، وتوفير الغطاء الكامل للقوات الأرضية وللمقاتلات الصديقة متعددة المهام أثناء تنفيذها للمهام الهجومية.

كما أن امتلاك الجيش المصري لمقاتلات “سو-35″، بالطبع سيكون له الأسبقية في سماء المنطقة، والجميع يعلم أن مقاتلات “إف-16” المتواجدة لدى الدول العربية في المنطقة، لا تستطيع مواجهة “إف-16” الإسرائيلية، وهذه حقيقة تقنية وغير مخفية على أحد، لذلك “سو-35″ ستمثل تهديدا كبيرا لـ”إف-35″ و”إف-22″ و”إف-15” وكافة الطائرات الأمريكية لأنها مصممة للقضاء عليها.

المصدر: RT