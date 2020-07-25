إسبانيا – كشفت تقرير صحفي، أن الأرجنتيني خورخي ميسي والد ووكيل أعمال ليو، قائد برشلونة، يستثمر في عقارات بإسبانيا والولايات المتحدة، لكن قيامه بنفس الأمر في إيطاليا، فجر الكثير من الشائعات.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية، حول دخول نادي إنتر ميلان الإيطالي في مفاوضات لضم ليونيل ميسي، خاصة بعد الحديث عن شراء والده لمنزل في ميلانو.

ولكن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أشارت إلى أن ليونيل ميسي مستمر في صفوف برشلونة حتى صيف 2021 على الأقل، وإذا قرر المغادرة يوما ما، فإنه لن يلعب في الدوري الإيطالي مطلقا.

وأكدت الصحيفة أن ميسي لا يعلم أي شيء عن هذه المفاوضات، حيث يستمتع بالراحة التي منحها كيكي سيتيين للاعبي برشلونة، قبل مواجهة نابولي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا الشهر القادم.

وأوضحت بعض التقارير أن سفر والد النجم الأرجنتيني إلى إيطاليا، وقيامه بشراء بعض العقارات هناك، يأتي لأسباب مالية بحتة، نظرا للتسهيلات التي وضعتها الحكومة مؤخرا لتوفير الإقامة لأصحاب الدخل المرتفع.

كما خرج النادي الإيطالي، من خلال صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” من أجل نفي هذه القصة تماما، مؤكدا عدم وجود مفاوضات مع قائد برشلونة.

وفي نفس السياق نفسه، رفض معسكر ميسي هذه الأنباء، ونفى صحتها تماما، حيث لم يدخل أحد في مفاوضات بخصوص صفقة محتملة مع إنتر ميلان.

وتأتي هذه الشائعات تزامنا مع تعثر المفاوضات بين ميسي و برشلونة حتى الآن، لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2021، حيث لا تعتبر هذه المرة الأولى التي يرتبط فيها بإنتر ميلان “النيراتزوري”.

وكانت صحيفة “لاغازيتا” قد ذكرت أن نادي إنتر ميلان يؤمن بإمكانية التعاقد مع ليونيل ميسي، ولكن بعد انتهاء عقده مع برشلونة، في 2021.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن الصيني، ستيفن زهانغ، رئيس إنتر ميلان، مستعد لتقديم عقد للنجم الأرجنتيني لمدة ثلاث سنوات، وبراتب سنوي يبلغ 50 مليون يورو.

المصدر: وكالات