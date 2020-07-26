ليبيا – دعا المتحدث باسم البرلمان المصري صلاح حسب الله إلى سرعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة في ظل المؤامرات والتحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة.

حسب الله وفي تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت قال: “آن آوان لتنفيذ المبادرة لمواجهة قوى الشر والإرهاب والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي بأكمله”.

وأكد أن تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي على أرض الواقع في هذا التوقيت سوف يكفل إنهاء جميع المؤامرات والتحديات والمخاطر التي تواجه الأمة العربية خاصة من قوى الشر والظلام والإرهاب والدول الداعمة لهذه القوى.

وحرص حسب الله على التأكيد بأن جميع الدول العربية مهددة فبعيدا عن الدول التي تواجه المليشيات والجماعات الإرهابية في العراق وسوريا واليمن هناك في نفس الوقت تهديدات للأمن القومي العربي بأكمله، على حد تعبيره.

ونبه المتحدث باسم البرلمان المصري إلى أن مصدر تلك التهديدات تركيا وإيران وهو ما يتطلب وجود عمل مشترك أبرز ملامحه تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل قوة عسكرية مشتركة مهمتها الأساسية للدفاع عن مقدرات الأمن القومي العربي.

وأردف :”هذا التوقيت هو الأمثل لاستدعاء الفكرة وتنفيذها لاسيما في ظل التدخلات التركية العسكرية في ليبيا ونقلها للسلاح والمرتزقة والإرهابيين بشكل علني إلى أرض ليبيا وكأنها مباراة مذاعة على الهواء مباشرة”.

وبشأن إمكانية تنفيذ المبادرة بشكل عملي في ظل الطروف الحالية بالمنطقة، قال النائب المصري:”إن الخطر التركي أصبح يمتد داخل الأراضي العربية وبشكل واضح في سوريا وليبيا والعراق وإن لم يتم تنفيذ المبادرة المصرية في هذا التوقيت فمتى ستفعل.. هل ننتظر أن ننفذها على أنقاض بعض الدول العربية!”.

ولتفعيل مبادرة تشكيل قوة عربية مشتركة بشكل عملي في هذا التوقيت، دعا حسب الله جامعة الدول العربية إلى تبني المسألة وتفعيل ما طرحه الرئيس السيسي بضرورة وجود قوة عسكرية عربية مشتركة.

وأشار إلى أن الدول العربية ثمنت جهود الرئيس السيسي وحنكته في إدارة الملفات خارجيا وداخليا وجهوده في تحويل مصر إلى صورة مشرفة يفخر بها كل عربي وبناء وطن من جديد وعودة مصر بعد اختطافها من جماعة الاخوان الارهابية.

المتحدث باسم مجلس النواب أعرب عن أمله في أن تكون هذه الصحوة من الأشقاء العرب بصفة عامة وداخل دول الخليج العربي بصفة خاصة بداية جادة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أطلقها منذ أكثر من 5 سنوات بإنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة.