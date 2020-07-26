العراق – أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه وزارة النفط بتحقيق ما تحتاجه وزارة الكهرباء لتشغيل المحطات الكهربائية.

واكد العبادي، أن هذا التعاون الثنائي بين وزارتي النفط والكهرباء سيثمر عنها تشغيل بعض الوحدات الكهربائية بشكل مثالي، مما سينعكس بشكل ايجابي على زيادة معدلات الانتاج وبالتالي سيسهم بزيادة ساعات تجهيز الكهرباء.

وأضاف، أن وزارة الكهرباء لم تبرم أي عقد رسمي مع الجانب التركي لربط شبكة نقل الطاقة معها، لافتا في الوقت نفسه الى أن الوزارة أنجزت نسبة كبيرة من مجموعة الدراسات الفنية والتجارية بشأن نقل الطاقة الكهربائية من تركيا.

وكالات