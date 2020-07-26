ليبيا – عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس السبت بمكتبه في مدينة القبة اجتماعا برئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري.

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق صرح وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس أن رئيس لجنة الخارجية بالمجلس أطلع المستشار صالح على أعمال لجنة الخارجية بالمجلس خلال الفترة الماضية على المستوى المحلي والخارجي ونتائج اتصالات رئيس لجنة الخارجية الدولية.

وبحث المستشار صالح الأوضاع في البلاد وسُبل إنهاء الأزمة الليبية وفقاً لمخرجات برلين وإعلان القاهرة ووضع آلية لتوزيع عائدات النفط بشكل عادل وشفاف يضمن أن تعود هذه العائدات لما يخدم الليبيين كافةً ويلبي احتياجاتهم.