ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إن تركيا حتى الآن لم تعلن قبول وقف إطلاق النار أو التهدئة لإعطاء الفرصة للمساعي السياسية لتفعيل المبادرات الرامية للحل وكان آخرها مبادرة القاهرة.

المسماري وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الأحد أوضح أن الرسائل التركية التي تصل مؤخراً حول ليبيا جميعها سلبية وتحمل تهديداً صريحاً وواضحاً أمام المجتمع الدولي من أنها مستمرة في مشروعها للسيطرة على ليبيا بقوة السلاح ونهب مقدرات الشعب الليبي.

وأشار إلى رصد القوات المسلحة تحركات ميليشيات تركيا في مصراتة وقاعدة الوطية وطرابلس، مؤكداً أن تركيا تبحث دعم مراكز السيطرة الخاصة بها في ليبيا ولاسيما القواعد الجوية التي سيطرت عليها وخاصة قاعدة الوطية الجوية غرب طرابلس أو الكلية الجوية مصراتة وموانئ مصراتة وطرابلس وزوارة.

كما أوضح أن هذه القواعد والموانئ تضم آلاف المرتزقة والعناصر التي نقلت أخيراً وتلقت تدريبات مكثفة في سوريا وجنوب تركيا، مبيناً أن أنقرة أقدمت على نقل مرتزقة من الصومال وهو ما يؤكد أن أردوغان يعمل على تنويع المرتزقة الذين يتم نقلهم إلى ليبيا.

وحذر المسماري من محاولات تقوم بها تركيا برئاسة أردوغان للتغلغل في دولة النيجر لعمل ما يشبه الكماشة على ليبيا من دول الجوار، لافتاً إلى أن أنقرة نقلت عدداً كبيراً من المرتزقة إلى طرابلس وهو ما يشير لعدم ثقة أردوغان في ميليشيات طرابلس وأهدافه الاستعمارية البحتة وبالتالي أراد الانقلاب على من قاتل معه من طرابلس وأحضر مقاتلين أجانب.

المتحدث باسم الجيش اختتم:”نتوقع في أي وقت أن يعلن أردوغان المنطقة الغربية في ليبيا بالكامل تحت سيطرة تركيا، وهو خطر كبير جداً على وحدة وسيادة الدولة الليبية”.