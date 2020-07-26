ليبيا – علّق رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي على ظهور الصهيوني برنارد ليفي في ليبيا من جديد بدعوة من حكومة الوفاق، قائلًا: “هذا الصهيوني يعتبر راعي الخراب والدمار في ليبيا“.

المصباحي وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع عبر فضائية “سي بي سي” أمس السبت وفقاً لما نقلته صحيفة “الدستور” المصرية أوضح أن ظهور برنارد ليفي هو آخر محاولات حكومة الوفاق للحفاظ على سلطتها بعد محاولاتهم الفاشلة بشتى الطرق للسيطرة على الشعب الليبي ونهب مقدراته.

وأكمل:” أن محاولات حكومة الوفاق تعني أنهم عرفوا قيمة لقاء مشايخ القبائل الذي تم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لكن الشعب الليبي طرده ولم يقبل به”.

رئيس ديوان المجلس اختتم بالقول:” عندما رفض الشعب الليبي لهذا الصهيوني وقاموا بطرده أراد أن يخدعهم بأنه لم يأت باتفاقية من قبل حكومة الوفاق والجانب التركي لكن لم يستمع له أحد وقاموا بطرده بشكل فوري”.