ليبيا – قال عضو مجلس النواب إدريس المغربي إن حكومة الوفاق لم تنل ثقة مجلس النواب وفق الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أن ليبيا لديها دستور مؤقت تعمل به جميع المؤسسات الموجودة.

المغربي وخلال حديث لوكالة أنباء “هاوار” أمس السبت أوضح أن الحكومة تم فرضها بقوة المجتمع الدولي في ما يسمى بمؤتمر الصخيرات ولكنها لم تنال ثقة مجلس النواب حتى هذه اللحظة وبالتالي فإن هذه الحكومة غير دستورية ولا قانونية.

وتابع : “من يأتي به المجتمع الدولي ويفرضه على الشعب الليبي يعتبر عميل لدينا وهم يحاولون نزع ثروات وخيرات ليبيا بالكامل في سبيل البقاء في مناصبهم”، مؤكدًا أن هؤلاء لا تهمهم مصلحة ليبيا ولا مصلحة الشعب الليبي.

وأكد عضو المجلس أن حكومة الوفاق فاقدة لشرعيتها منذ بدايتها، مشيرًا إلى أنه لم يتم المصادقة عليها دستوريًّا كما أنها لا تملك من مساحة ليبيا جغرافيا ما يتعدى 30% من المساحة وموارد البترول وجميع مصادر التموين في ليبيا وتموين وإيرادات الشعب الليبي ليست تحت سيطرة هذه الحكومة.