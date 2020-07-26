ليبيا – أثارت زيارة المفكر الفرنسي ” الصهيوني سيء الصيت ” بيرنارد هينري ليفي السبت إلى ليبيا عاصفة من الجدل عقب 10 سنوات من أول زياراته لها حتى أن صديقه السابق عضو الإنتقالي سليمان الفورتية قد تبرأ منها وقال أنه لم يعد يشرفه اللقاء بهذا الشخص .

ولم يقتصر الجدل حول هذه الزيارة على شخصية الزائر فحسب ، بل كذلك على المسؤولين الليبيين الذين نسقوها إذ تضاربت الإنباء بين النفي والتأكيد وإلقاء المسؤولية من شخص لآخر فيما أصدر الرئاسي نفيًا رسميًا متوعدًا بفتح تحقيق في الواقعة وتعهد بعدم تكرارها .

إذ نفت إدارة الإعلام الخارجي بالوفاق أن تكون هي من رتبتها أو منحت الزائر تأشيرة دخول وتصاريح فيما نقلت قناة ليبيا بانوراما المحسوبة على حزب العدالة والبناء نقلًا عن مصادر أن ” ليفي ” دخل البلاد بصفة صحافي لصحيفة أمريكية في مهمة صحفية بينما توفر له الداخلية الحماية فقط وأن لا علاقة لها بأي شيء آخر .

كيف ولماذا ؟

المرصد تقفت أثر ليفي ، ليتبين بأنه وصل بطريقة ما إلى مالطا ومنها استقل طائرة خاصة أعلن عن شرائها وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا الذي ارتبط اسمه اليوم بهذا الشخص كإرتباطه به في سنة 2011 عندما كان مسؤولاً عن تقديم الإحداثيات لحلف الناتو ضمن عمله مع المجلس العسكري مصراتة .

مسؤول في مكتب السراج يكشف تفاصيل

وقد توصلت المرصد أيضًا عن طريق مصدر مسؤول في مكتب السراج الرافض لهذه الزيارة إلى هويات 6 أشخاص رافقوا ليفي في هذه الزيارة وجميعهم من مساعديه ضمن شركة يعمل بها تحت إسم BL & PL Limited وهي شركة ضغط وعلاقات عامة تعمل تحت غطاء خدمات إعلامية وسياسية ويتصدرها مرافقه ومساعده ويدعى ” Nicolas roussel ” كما استبعد المصدر ذاته أي علاقة للأتراك بهذه الزيارة التي تزامنت مع وجود السراج في إسطنبول للقاء أردوغان ، وذلك بحسب قوله .

وقد أشرف باشاآغا على ترتيب الزيارة بالكامل وخط سيرها وجدول أعمالها الذي فشل فيما أعلن المجلس البلدي مصراتة عدم علمه بها وقال في بيان أن أيً من كان ورائها سواء جهة أو شخص يتحمل المسؤولية عن تجاوز الصلاحيات الإدارية البلدية في هذا الشأن ليرد باشاآغا عبر تغريدة بأن أي زيارة فردية لا تحمل دلالات سياسية .

وفي سياق متصل ، أكدت صفحات على وسائل التواصل الإجتماعي وقنوات محسوبة على معسكر الوفاق أن ” القوة المشتركة بقيادة اللواء عبدالباسط مروان آمر المنطقة العسكرية طرابلس قد منعت ليفي من إكمال الزيارة إلى ترهونة ” إلا أن ليفي نفسه قد أثبت العكس .

ليفي يؤكد نجاح المهمة !

وكتب ليفي عبر حسابه الرسمي على تويتر ما مفاده أن ” لا صحة لمزاعم إعلام المليشيات عن منعه من زيارة ⁧‫ترهونة‬⁩ مؤكدًا أنه زارها بالفعل ووقف على قبور بها قتلى على يد من أسماهم أتباع القذافي وحفتر” .

كما نشر برنارد ليفي صورة له مع مسلحين ملثمين تابعين لقوة المهام الخاصة التابعة لداخلية باشاآغا وقد وصفهم أنهم الشرطة الحقيقية وليس البلطجية الذين حاولوا منعه من الزيارة التي تمت بالفعل .

بيرنارد ليفي ينفي مزاعم إعلام " المليشيات " عن منعه من زيارة #ترهونة مؤكدًا أنه زارها بالفعل ووقف على قبور بها قتلى على يد من أسماهم " أتباع القذافي وحفتر" كما نشر صورة مع مسلحين تابعين لداخلية باشاآغا وصفهم أنهم الشرطة الحقيقية وليس البلطجية الذين حاولوا منعه. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/cTyy3UO7Qa — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 25, 2020

ووصف ليفي هؤلاء المسلحين التابعين لباشاآغا بأنهم حماة للصحافة الحرة وقال أنه سينشر ذلك في تقرير له بالخصوص في إشارة إشادة منه بهذه القوات التي يبنيها باشاآغا بعكس من أسماهم البلطجية ، وهؤلاء الآخيرين تبعيتهم لباسط مروان وتبعيته بطبيعة الحال للسراج كـ ” قائد أعلى للجيش الليبي ” .

إستخدام مصلحة عامة لخدمة شخصية ؟

ومن خلال طبيعة الزيارة التي تمت بين باشاآغا وشركة ليفي يتضح بأن الأول استعان بالثاني لتسويق صورته كرجل داخلية قوي يقود قوات محترفة لديها سيارات حماية شخصية مصفحة قادرة على حماية أي شخصية في هذا المكان الملتهب حتى لو كانت أكثر شخصيات العالم جدلاً وكل ذلك تحت شعار ” إبراز جرائم حفتر ” فيما بدا وكأنه استغلال لموارد الداخلية لأهداف شخصية .

صراع القرارات | السراج يطالب بعدم تنفيذ قرار باشاآغا بشأن أذونات الطائرات الخاصة والإسعاف . #ليبيا #المرصد https://t.co/ftth3eMaWz — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 23, 2020

صراع القرارات والنفوذ

مطلع الأسبوع الماضي أصدر السراج كتابًا لوزارة المواصلات وهيئة الطيران المدني يطلب عدم الإلتزام بتعليمات باشاآغا بشأن إختصاصه حصرًا في منح أذونات هبوط وإقلاع الطائرات الخاصة .

وقد شد السراج في كتابه على أنه هو المسؤول حصرًا عن منح هذه الأذون من عدمها ” ليتبين من هذه الواقعة حول طائرة ليفي أولاً أن قراره لايزال فيما يبدوا حبراً على ورق مقارنة بقرار باشاآغا الذي لم تعد طموحاته خافية في إزاحة كل العقبات من أمامه حتى الوصول لهدفه نحو كرسي طريق السكة هذا ثانيًا ، يقول أحد أهم الدبلوماسيين الأجانب المقربين من دوائر السلطة في طرابلس ” .

المرصد – خاص