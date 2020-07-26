ليبيا – علق عضو مجلس النواب المصري مصفى بكري على زيارة المفكر الفرنسي “الصهيوني سيء الصيت” بيرنارد هينري ليفي أمس السبت إلى ليبيا.

بكري قال خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه تم طرد ليفي من ترهونة ولعنات الليبيين تطارد من تآمر على أمن بلادهم في عام 2011، لافتاً إلى أن مهمة ليفي هي بحث عودة اليهود مجدداً إلى مصراته في ليبيا بعد أن غادروها في الفترة من 1948 – 1967.

واعتبر أن ترهونة بلد النضال تطارد “الصهيوني برنارد ليفي” وتمنعه من تدنيس تراب أراضيها مما اضطره إلى التراجع والتوجه وهو يجر أذيال الخيبة والعار إلى الخمس وفقاً لتعبيره، مضيفاً “برنارد ليفي أساس الخراب في ليبيا”.

كما أشار إلى أن ترهونة بعثت بتصرفها رسالة إلى العقيد الراحل معمر القذافي “بأنهم لن يسمحوا للعميل الصهيوني الذي شارك في دمار ليبيا ومهد لاستشهاد بأن يدنس أرض ترهونة”.