أبوظبي – أغلقت بورصات الخليج، الأحد، أولى جلسات الأسبوع على تباين، مع ارتفاع 4 أسواق تصدرتهم أبوظبي مقابل تراجع 3 بقيادة الكويت، وسط تذبذبات شهدتها أسعار النفط الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر سوق العاصمة أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.57 بالمئة إلى 4285.30 نقطة، ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.31 بالمئة إلى 2059.08 نقطة.

وصعدت بورصة السعودية بنسبة 0.10 بالمئة إلى 7434.05 نقطة، على الرغم من تراجع سهم أرامكو 0.76 بالمئة بعد إيداع أسهم المنحة (سهم لكل 10 أسهم) للمساهمين المواطنين الأفراد أمس، بعد احتفاظهم بالأسهم 6 أشهر.

وارتفعت بورصة قطر بنسبة 0.08 بالمئة إلى 9375.40 نقطة، مع ارتفاع أسهم المستثمرين ودلالة 10 بالمئة لكل منهما، وقطر وعمان 9.1 بالمئة.

على الجانب الآخر، هبطت بورصة البحرين بنسبة 0.08 المئة إلى 1283.60 نقطة، مع نزول أسهم بنك البحرين والكويت 2 بالمئة، وبي. أم. أم. أي. 1.3 بالمئة، ومجموعة البركة المصرفية 0.8 بالمئة.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة 0.17 بالمئة إلى 3557.99 نقطة، مع نزول أسهم المتحدة للطاقة 10 بالمئة، وتأجير للتمويل 3.2 بالمئة، وعمان والإمارات القابضة 2.6 بالمئة.

وتراجع مؤشر السوق الأول في الكويت بنسبة 0.31 بالمئة إلى 5263.17 نقطة، ومؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.12 بالمئة، ومؤشر السوق العام 0.26 بالمئة.

وفي ختام جلسة الجمعة، أغلق خام القياس العالمي مزيج برنت، تسليم سبتمبر/ أيلول عند 43.78 دولارا للبرميل، فيما استقر الخام الأمريكي عند 41.34 دولارا للبرميل.

الأناضول