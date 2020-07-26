إسرائيل – خرج آلاف الأشخاص السبت للمشاركة في مظاهرات ضد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أكبرها أمام مقر إقامته في القدس ومنزله في قيساريا، فيما لجأت الشرطة للقوة لتفريق المتظاهرين.

واحتشد نحو 5 آلاف متظاهر أمام مقر إقامة نتنياهو في حي بلفور بالقدس بينما جرت بالقرب منها مظاهرة نظمتها القوى اليسارية دعما لرئيس الوزراء وضمت نحو 20 شخصا.

وتحولت الاحتجاجات مساء السبت إلى مناوشات بين بعض المحتجين وقوات الأمن التي لجأت إلى استخدام القوة لفض المتظاهرين.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تظهر سيارات إطفاء وهي ترش المتظاهرين أمام مقر إقامة نتنياهو بالماء بغية تفريقهم.

وطالت الاحتجاجات عددا من المدن بينها قيساريا التي تحتضن المنزل الشخصي لنتنياهو، فيما قالت صحيفة “هآرتس” إنه تم السبت تنظيم نحو 250 مظاهرة في أنحاء مختلفة من إسرائيل.

ويطالب المشاركون في الاحتجاجات المستمرة منذ عدة أسابيع باستقالة نتنياهو على خلفية ما يصفونه بفشل حكومته في التعامل مع جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية وكذلك قضايا الفساد التي يتم في إطارها التحقيق مع رئيس الوزراء.

المصدر: وكالات