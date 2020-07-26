إسبانيا – أعترف لاعب خط وسط ريال مدريد، الألماني توني كروس، بأن “التهميش” المستمر لزميله في النادي الملكي، الويلزي غاريث بيل “غير مرض للجميع”.

وتراجع مستوى الجناح الويلزي بشكل رهيب خلال الموسمين الأخيرين، حيث كان في بادئ الأمر يغيب عن مباريات الفريق الملكي لكثرة إصاباته وتجددها، ولكن بعد تعافيه، أصبح يُستبعد من تشكيلة الريال الأساسية لأسباب فنية، وفي بعض الأحيان لأسباب انضباطية.

وعلق كروس على وضعية بيل الحالية قائلا: “هذا الوضع لا يناسب أي شخص. بالطبع، لم يتم التعاقد مع بيل ليجلس على مقاعد البدلاء، مثل ما يحدث الآن”.

وأضاف: “أعتقد أن بيل أراد أن يرحل في الصيف الماضي، وأن النادي وافق على ذلك في البداية ثم رفض. لا أعرف ما إذا كان بيل لا يزال مستاء بعض الشيء بشأن ما حدث. إنه موضوع معقد”.

ويرتبط بيل، الذي ظل حبيس مقاعد البدلاء في معظم المباريات التي خاضها ريال مدريد بعد استئناف الدوري الإسباني الذي توقف في وقت سابق على خلفية تفشي فيروس كورونا، يرتبط مع الريال بعقد يمتد حتى العام 2022، وأكد وكيل أعماله قبل أيام، أن اللاعب البالغ 31 عاما، لا يعتزم الرحيل وسيستمر مع “الميرينغي” حتى نهاية عقده.

المصدر: sportbox.ru