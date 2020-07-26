الكويت – أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الأحد، عن تسلمه “أخبارا مطمئنة جدا” عن صحة أمير البلاد، صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي يتلقى حاليا العلاج في الولايات المتحدة.

وصرح الغانم اليوم، حسب سلسلة تغريدات منشورة على حساب مجلس الأمة في “تويتر”: “ما تصلنا من أخبار بشأن صحة سمو الأمير مطمئنة جدا، ونسأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبا”.

وأكد رئيس البرلمان الكويتي أنه نقل لسفيرة واشنطن لدى بلاده، ألينا رومانوسكي، أثناء اجتماع عقد بينهما في وقت سابق من اليوم، نقل لها تقدير مجلس الأمة الكويتي “لما قامت به الرئاسة الأمريكية والولايات المتحدة من إرسال طائرة الرئاسة الطبية لنقل سمو أمير البلاد، وكل ما قدموه من دعم وعون، سواء كوادر أو طواقم طبية”.

المصدر : وكالات