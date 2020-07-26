إسبانيا – أكد جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، استمرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع الفريق حتى نهاية مسيرته الاحترافية، ردا على الشائعات حول انضمامه إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وقال بارتوميو، في تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، حول شائعات احتمال انتقال ميسي إلى صفوف إنتر ميلان، الموسم المقبل: “ميسي قال في العديد من المناسبات السابقة أنه يريد أن يعتزل هنا، وليس لدى شك في أنه سيجدد عقده”.

واختتم حديثه: “لدي علاقة وثيقة للغاية مع ميسي، مثلما لدي مع جميع اللاعبين”.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى وجود مفاوضات بشأن إنتقال ليونيل ميسي إلى إنتر ميلان، وذلك قبل عام من نهاية عقده مع الفريق الكتالوني، في ظل شائعات تشير إلى أن خورخي ميسي والد “البرغوث”، قد اشترى منزلا في ميلانو.

أما فيما يتعلق بمسألة التعاقد مع الأرجنتيني الآخر لاوتارو مارتينيز، فقد أكد بارتوميو، أن المحادثات مع إنتر ميلان “النيراتزوري” وصلت إلى طريق مسدود.

يذكر أن إدارة برشلونة قد وضعت لاوتارو مارتينيز على قائمة أولوياتها ليكون بديلا للأوروغوياني، لويس سواريز، في مركز الهجوم.

وقال رئيس نادي برشلونة عن صفقة لاوتارو: “لقد تحدثنا إلى إنتر، لكن الآن الأمر في حالة جمود”.

وأكمل: “إن تركيزنا الآن منصب على بطولة دوري أبطال أوروبا، التي هي قاب قوسين أو أدنى من أن تنطلق”.

واحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني للموسم (2019-2020)، برصيد 82 نقطة، بفارق خمس نقاط عن بطل اللقب ريال مدريد.

المصدر: وكالات