روسيا – علقت زوجة لاعب فريق خيمكي، أرشاك كوريان، بسخرية على نتيجة نهائي كأس روسيا لكرة القدم، بعد خسارة فريق مقاطعة موسكو أمام زينيت بطرسبورغ، بهدف يتيم، بصعوبة وتحطم جزء من الكأس.

واقتبست فيكتوريا كوريان، زوجة اللاعب، عبارة رئيسة لوكوموتيف سابقا، أولغا سمورودسكايا، الشهيرة: “إله كرة القدم يرى كل شيء. نحن نستحق ذلك”.

وكتبت فيكتوريا كوريان “تغريدة” قالت فيها: “يا شباب، ببساطة فكروا في أن زينيت لم يتمكن من هزيمة خيمكي، الذي كان في المرتبة التاسعة!!! في دوري الدرجة الأولى في الموسم (2018-2019). على مدار 80 دقيقة (جاء الهدف اليتيم في الدقيقة 84). خيمكي، أنت تستحق المشاركة في الدوري الممتاز! مليون بالمئة”.

وأضافت: “صعد أرشاك إلى المنصة، وعلق ميداليته حول رقبتي وقال: “آسف، بسبب خيبة الأمل…” فانهمرت الدموع من عيني، وأدركت مدى قوة زوجة لاعب كرة قدم الحقيقي. خيمكي هو البطل! الفائز باللقب! بالنسبة لي فازوا!”.

يذكر أن زينيت بطرسبورغ فاز بشق الأنفس على خيمكي، بهدف يتيم، جاء في الوقت القاتل قبل 7 دقائق فقط من الزمن الأصلي للمباراة النهائية التي جمعتهما أمس السبت، على ملعب “يكاتيرينبورغ أرينا”، وسجله المهاجم أرتيوم دزيوبا، من ركلة جزاء.

وشاء القدر، تحطم جزء من الكأس إثر سقوطها على أرض الملعب،، أثناء احتفال لاعبي بطرسبورغ بالفوز بها، الأمر الذي عكر فرحة لاعبي الفريق بالتتويج باللقب.

ولم يكتب لفريق خيميكي الفوز بلقب بطل كأس روسيا، لتكتمل احتفالاته بالصعود إلى مصاف أندية الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: وكالات