ليبيا – قال العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق أبو بكر سعيد إن حل الأزمة في ليبيا يجب أن يكون عبر الحوار والحلول السلمية وإن كل دعوات الحوار مرحَّب بها على أن تستند إلى الاتفاق السياسي الليبي والإعلان الدستوري وتعديلاته وتصُب في هذا الاتجاه.

سعيد وفي تصريح لشبكة “الرائد “الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس السبت أكد أن دعوات المجتمع الدولي للحل السياسي تعتمد على مصداقية هذه الدول خاصةً تلك التي دعمت ما وصفه بـ “العدوان على العاصمة والانقلاب على الشرعية” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصة).

وطالب الدول الداعمة لما وصفه بـ “العدوان “بمراجعة قرارتها التي تُعدّ مخالفة لكل الأعراف الدولية والبحث عن طريق أفضل بعيدًا عن البندقية وصندوق الذخيرة حسب زعمه.