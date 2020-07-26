ليبيا – أكد العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق عمر غيث أن جلّ الشعب الليبي مقتنعٌ تمامًا بالحل السياسي الليبي – الليبي وأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة.

غيث وفي تصريح لشبكة “الرائد “الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس السبت قال إن التدخل الدولي والإقليمي وتضارب مصالح الدول في ليبيا أدى إلى تسخير أشخاص لديهم أطماع في الحكم لخدمة أهداف خارجية وقد تسبب ذلك في ارتباك المشهد السياسي.

وزعم أن بعض الدول التي تدعو إلى حل سياسي في ليبيا في المحافل الدولية تدعم من الجانب الآخر “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) بالأسلحة والدعم السياسي حسب زعمه ، مضيفًا :” أن الليبيين فقدوا الثقة فيهم بسبب دعمهم المخفي وتحريك عملائهم داخليًا”.

واختتم العضو المنشق الموالي لتركيا حديثه بالقول :” إن ازدواجية المعايير لتلك الدعوات تُقلّص مصداقيتها كتحشيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتدخل العسكري في ليبيا بالتزامن مع تصريحات الوزير الخارجية سامح شكري التي تؤكد أن لا حل في ليبيا سوى الحل السياسي”.