الصين – قاد النجم البلجيكي، مروان فيلايني، فريقه شاندونغ ليونينغ، لتحقيق فوز مثير على مضيفه داليان يفانغ، بنتيجة 3-2، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من دوري السوبر الصيني لكرة القدم.

وسجل فيلايني ثلاثية فريقه، في غضون سبع دقائق، في الدقائق 79، و83، و86، في حين أحرز كل من خوسيه سولومون روندون، وماركوس دانيالسون، هدفي داليان يفانغ، في الدقيقتين 57، و90 على الترتيب.

وتحصل شاندونغ بذلك على أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد، ليقتسم صدارة المجموعة الأولى من دوري السوبر الصيني مع قوانغتشو إيفرغراند، الذي تغلب أمس السبت، على ضيفه شنغهاي شنهوا، بهدفين دون رد.

المصدر: وكالات