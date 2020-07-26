قتلى وجرحى جراء انفجار في رأس العين بشمالي سوريا

سوريا – لقي عدد من المدنيين مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء انفجار هز مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في محافظة الحسكة بشمال شرقي سوريا.

وأفادت وكالة “سانا” السورية الرسمية، نقلا عن مصادر محلية، بأن انفجار سيارة مفخخة مركونة في سوق لبيع الخضار في المدينة الحدودية أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين، تعرض بعضهم لجروح بليغة، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية بممتلكات السكان.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الانفجار أدى إلى مقتل خمسة مدنيين وإصابة 12 آخرين، محملة الوحدات الكردية المسؤولية عن الحادث.

وأكدت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية أن طفلا وإمرأتين بين القتلى وتم نقل المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفيات تركيا.

وذكر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن الانفجار وقع بالقرب من “بناء الأعلاف” في المدينة.

وهذا ليس أول حادث من نوعه يحصل في المدينة في الأيام القليلة الماضية.

وأحكمت القوات التركية والفصائل السورية المعارضة المدعومة منها سيطرتها على رأس العين في أكتوبر الماضي، ضمن إطار عملية “نبع السلام” ضد الوحدات الكردية في شمالي سوريا.

المصدر: وكالات