إنجلترا – امتدح نادي ليفربول، نجمه المصري، محمد صلاح، بطريقة خاصة ومميزة، عقب تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ العام 1990.

ونشر الحساب العربي الرسمي لنادي ليفربول على موقع “تويتر” صورة لصلاح من مراسم تتويج “الريدز” بلقب الدوري، وأرفقها ببيت شعري عربي امتدح من خلاله الفرعون المصري، حيث كتب:

“فتى إن أُجِد في مدحه فلأنني، وجدت مجالا فيه للقول واسع.. إن لا أُجِد في مدحه فلأنني، وثقت به حتى اختصرت الذرائعا”.

وكان صلاح من أبرز لاعبي ليفربول في الموسم الحالي، حيث ساهم بشكل كبير في تتويج “الريدز” بدرع الدوري الإنجليزي، بتسجيله 19 هدفا.

ويختتم ليفربول مبارياته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بخوض مواجهة شكلية اليوم الأحد، أمام نيوكاسل يونايتد، في المرحلة الـ38 الأخيرة.

المصدر: حساب ليفربول على “تويتر”