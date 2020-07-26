ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عماد محروس أن تركيا أصبحت تلعب بالنار داخل ليبيا بعد قيام النظام التركي الذي وصفه بـ”الإرهابي” ممثلا بـ”سلطان الدم والارهاب”رجب طيب أردوغان طبقا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري بنقل مرتزقة سوريين إلى مدينة مصراتة غرب البلاد.

محروس قال وفقاً لموقع “صدى البلد” المصري أمس السبت إن نشر المسماري عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” فيديو يوثق نقل المرتزقة السوريين على متن إحدى طائرات شركة الخطوط الإفريقية الليبية يؤكد أن نظام أردوغان مستمر في التحدي الصارخ للمطالب الدولية للتهدئة ووقف إطلاق النار وأن ما تقوم به أنقرة خرق للقرارات العربية والدولية التي تمنع نقل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا.

واتهم المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتخاذل والتقصير في مواجهة الطاغية اردوغان ووقف دعمه المستمر للإرهاب والجريمة في ليبيا لتحقيق أحلامه في السيطرة على إقليم ليبيا الجغرافي وعلى مقدرات وثروات الشعب الليبي، مطالبا من العالم كله التدخل لكبح جماح التمدد التركي داخل ليبيا.

البرلماني المصري أكد أن نهاية منن أسماه بـ”الدكتاتور والنازي” أردوغان اقتربت بعد اتساع حدة المعارضة التركية ضد سياساته الفاشلة ورفض غالبية الشعب التركي لإدارته الحكم في تركيا.