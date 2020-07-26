إيطاليا – خرج أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان الإيطالي، السبت، ليعلق على الأنباء التي تم تداولها مؤخرا، والتي ربطت الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، بالانتقال إلى النيراتزوري.

وقال المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة فريقه ضد جنوى 3-0: “ميسي؟ لقد أوضح ماروتا ذلك، ليو بعيد جدا عن إنتر ميلان، أنتم تفكروا في كرة قدم خيالية، وعندما تصنعوا كرة خيالية يكون فريقكم الأول هو إنتر ميلان”.

وتابع: “نتواصل مع ميسي؟ هذا هراء وأخبار كاذبة تماما، لا تصدقوا هذه الأنباء المضللة! ميسي لن ينضم إلى إنتر ميلان حتى في كرة القدم الخيالية”.

وأوضح بيبي ماروتا، المدير، التنفيذي لإنتر ميلان، حقيقة سعي ناديه لضم نجم برشلونة هذا الصيف.

وقال ماروتا، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس إيطاليا”: “انتقال ميسي إلى إنتر خيال.. ليس هدفنا على الإطلاق، أعتقد أنه مهتم بمواصلة مسيرته في برشلونة”.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية، حول دخول نادي إنتر ميلان الإيطالي في مفاوضات لضم ليونيل ميسي، خاصة بعد الحديث عن شراء والده لمنزل في ميلانو.

وكان ميسي، البالغ 33 عاما، تحدث في وقت سابق عن عدم رضاه على هيكلة نادي برشلونة، بينما قالت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، إن ميسي غير سعيد بطريقة إدارة النادي، مؤكدة أن النجم الأرجنتيني يرغب في الرحيل، وقد جمد المفاوضات بشأن تجديد عقده مع النادي الكتالوني، والذي ينتهي في صيف العام 2021.

المصدر: “وكالات”