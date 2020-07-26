ليبيا – كشف مدير مركز العزل الصحي سبها علي السعيدي عن الوضع الوبائي في المدينة مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاض في عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا وزيادة بحالات الشفاء.

السعيدي أكد خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد على أن الجهود لا زالت مستمرة داخل مركز العزل في سبها من أجل تقديم الخدمات للمصابين.

وأضاف” منذ يومين أطلق المركز الوطني لمكا فحة الأمراض حملة في سبها فيما يتعلق ببلازما الدم وأعلنا عن الصفحة الخاصة بالمركز وهناك استجابة جيدة من المصابين بالفايروس حيث تم تسجيل حالات شفاء، المنطقة الجنوبية للأسف لا يتوفر فيها الجهاز الذي يفصل البلازما عن الدم لذلك نضطر لأخذ الدم وفصله بطريقة تقليدية، مع العلم أن الاستجابة جيدة من المتعافين”.

كما بيّن أنه تم التواصل مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض والمطالبة بتوفير الجهاز للمنطقة لتوفير الوقت والجهد وإلى حين توفره سيتم أخذ عينات الدم مباشرة وفصل البلازما تلقائياً.