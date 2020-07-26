مصر.. ضبط كمية كبيرة من لحوم حمير لدى جزار قبل عيد الأضحى (صور)

مصر.. ضبط كمية كبيرة من لحوم حمير لدى جزار قبل عيد الأضحى (صور)

مصر – ضبطت السلطات المصرية المختصة نصف طن من لحوم الحمير بمنزل جزار في قرية الحواويش، قبل أيام من عيد الأضحى.

وذكر بيان للوحدة المحلية لمدينة أخميم، أنه في إطار استعدادات الوحدة المحلية لمتابعة أسواق اللحوم قبل حلول عيد الأضحى، تم تنفيذ حملة مكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم للتفتيش على اللحوم ومتابعة أعمال الذبح واللحوم المقدمة للمواطنين.

وأوضح البيان أنه تم ضبط نصف طن لحوم حمير بمنزل أحد الجزارين بناحية قرية الحواويش، وجرى اتخاذ كآفة الإجراءات القانونية ومصادرة الكميات، وتحرير المحضر اللازم وضبط المتهم.

وأكد رئيس مدينة أخميم على استمرار حملات متابعة المجازر ومحلات الجزارة وأماكن بيع اللحوم، قبل عرضها بالأسواق.

المصدر: صحيفة الوطن