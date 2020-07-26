ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إنه منذ تصاعد الأزمة وتحولها لأزمة عسكرية وانتهائها بالنسبة لما وصفها بـ”الحرب على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) بنتائج وخيمة ومؤلمة أصبح هناك حاجة لبذل جهود أولاً لمنع استمرار النزاع بالطريقة السابقة لأن التداعيات التي خلفتها الحرب مؤذية ومؤلمة تستدعي وتتطلب من حكومة الوفاق للملمة الأوضاع بسرعة ومحاولة الوصول لحل سياسي سريع.

معزب أشار خلال استضافته في تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الاحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن المسألة الآن لم تعد في يد اللبيين وأوراق كثيرة فقدوها كانت تشكل فرص كبيرة لهم للوصول لحلول.

ونوّه إلى أنه بعد السماح بالتدخلات الدولية والإقليمية أصبح الصراع في ليبيا دولياً، مشيراً إلى أن هناك ثلاث خيارات منها استكمال مشروع برلين الذي يرتكز على الاتفاق السياسي.

ولفت إلى أن مجلس الدولة الاستشاري جسم واحد ليس مشتت كمجلس النواب وفي حال تم لملمة أطراف مجلس النواب ليعود جسم واحد حينها ستستمر العملية السياسية التي هي عبارة عن استكمال المشاريع المطروحة سواء في تونس وبرلين وموسكو.

وأضاف” هذا الوضع غير مقبول والكثير من الأطراف غير قابلة باستمراره لأنه لم ينجح بشكل تام في حلحلة المشاكل واحتمالية تفجير الصراع مرة أخرى واردة في أي لحظة، حتى تطفأ النار وتوقف جماح الطرف الذي لديه الحرب الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهدافه لا بد أن يتصدى له بمشروع سياسي، المشروع الأقرب للتنفيذ هو المشروع السياسي برلين لأن الدستور عند طرحه حالياً وسط النزاع والتشتت القائم لن يكون له فرصة “.

وزعم أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر سيكون خارج المشهد السياسي وخارج حسابات الأطراف الداعمة له أما رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح فهو يسرع الخطى ويقوم بزيارات وتحركات خارج عن سيطرة حفتر حسب قوله.

واستبعد أن يتكرر سيناريو ترهونة في سرت حيث زعم بأنه قد حدث تفاهم ما بين الروس والأتراك، معتقداً أنه بالنسبة للروس ليبيا ليست مكان نفوذ وليست من المناطق التي من المسموح لهم أن ينشئون بها قاعدة عسكرية ووجود عسكري أو أمني.

ورجح أن وجود الروس عبارة عن مساومة ليس من الضرورة أن يكون هدفها في ليبيا بل من الممكن أن تكون لصفقة في مكان آخر، مبيناً أنه في حال توصل الأتراك والأمريكان لحل أو صفقة مع الروس سيتمثل بانسحابهم وحدوث ما جرى في ترهونة.

معزب أردف :” ليبيا عبارة عن نفط وعاصمة، القوة السياسية للدولة التي لديها العاصمة والنفط يبقى الطرف الآخر لا يوجد لديه شيء بالنسبة لحفتر يشاهد تداعيات وانكسارات وتبعيات كبيرة جداً بمجرد انهياره في سرت والجفرة وما يتبعها في الهلال النفطي، اجدابيا ليست منطقة مسلحة وليست من المناطق التي يتواجد بها قوات كبيرة والكتائب بسيطة بالإضافة لتركيبة المدينة ليست ذات طابع قبلي واحد بل مجموعة قبائل”.

وأكد على أن مجلس الدولة الاستشاري ليس لديه صلاحيات تنفيذية فجميع الإمكانيات موجودة عند حكومة الوفاق لذلك من الضروري معالجة ملف الشرق بشكل سليم، متوقعاً أن يحدث تغيرات بالنسبة لملف الجنوب.

وفي الختام قال عضو مجلس الدولة الموالي لتركيا زاعما “رهان مصر على خليفة كان خاسر من البداية واعتقد أنه في حال سقوط سرت والجفرة سينتهي الوهم عندهم و تعود ليبيا كوحدة واحدة ولن يجد أمامهم إلا حكومة واحدة و هي الوفاق، أدعوا القائمين بالأمر و السياسيين أن ينظروا لليبيا أنها طرابلس أو المنطقة الغربية فقط، إن لم تحل مشكلة الجنوب وبرقة لن تستقر ليبيا وستبقى مهددة”.