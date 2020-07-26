وزير الصحة الروسي: “مناعة القطيع” من كورونا في موسكو آخذة في التشكل

وزير الصحة الروسي: “مناعة القطيع” من كورونا في موسكو آخذة في التشكل

روسيا – أكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن ما يسمى بـ”مناعة القطيع” ضد فيروس كورونا المستجد لدى سكان العاصمة موسكو، آخذة بالتشكل.

وقال موراشكو، في حديث لقناة “روسيا 1” تم بثه اليوم السبت: “مستوى انتشار المرض يتراجع بشكل عام في موسكو. يتم تشكل مناعة القطيع”.

ولفت وزير الصحة الروسي إلى أن الأوضاع الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا متباينة في مناطق مختلفة من البلاد.

وأوضح: “هناك مناطق لقد تجاوزت ذروة معينة ومستوى انتشار المرض يتراجع فيها. لكننا نرى مع ذلك أن هناك مرضى في كل الأقاليم الروسية”.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا حيث سجلت في العاصمة 237264 إصابة مؤكدة بالمرض، بينها 4389 وفاة و174415 حالة شفاء.

وبشكل عام رصدت السلطات الصحية الروسية في البلاد 806720 إصابة بالفيروس، بينها 13192 وفاة و597140 شفاء.

المصدر: وكالات