ليبيا – اعتبر الباحث المصري في شؤون الحركات الأصولية والتنظيمات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب أن عمليّات نقل المرتزقة من خلال تركيا إلى الداخل الليبي سواء من سوريا أو الصومال يؤكد هدف أنقرة بإقامة إمارة جديدة لداعش في ليبيا بعد نهاية دولة داعش التي أُعلن سقوطها في 2018.

أديب وفي تصريح لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الاثنين أشار إلى أنّ تركيا تبحث عن إقامة إمارة إرهابيّة يقف الإخوان والتنظيمات الإرهابيّة المتطرّفة على رأسها، مشدّدًا على أنّ هناك الكثير من التداعيات السلبيّة على كافة المستويات من عمليّات نقل المرتزقة.

وأوضح أنّ أوّل هذه التداعيات هي تعقيد العملية السياسيّة ما قد يؤدي إلى تقسيم ليبيا من الداخل ووجود حرب حقيقية هدفها إنشاء دولة إرهابية.

أديب رأى أنّ تركيا لم تدخل إلى ليبيا من أجل نهب الثروات فقط لكن لتحقيق أهدافها في العمل الأيديولوجي بدعم التنظيمات الإرهابيّة هناك.