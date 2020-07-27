ليبيا – علّق عضو كتلة العدالة والبناء بمجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الاخوان على دعوة المغرب الموجّهة لرئيس المجلس القيادي في حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الاخوان خالد المشري ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لإجراء زيارة لها.

الحصادي أشار خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة ” ليبيا الأحرار” التي تبثّ من تركيا وتموّلها قطر أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد، إلى أن الدعوة التي قامت بها المغرب إيجابيّة كأنّها تريد القول إنه في هذا الخضم والزّحام العربي الحل في ليبيا سياسيّ وينبغي دعمه.

واعتبر هذه الخطوة بأنها رسالة إيجابيّة في وجه الدول الإقليميّة والعربية التي تدخلت بشكل سلبي عن طريق تقديم الدعم بالسلاح والمرتزقة، مؤكّدًا على أنّ المجلس مع الحلول السياسيّة السلميّة، والاتفاق السياسي ودعم حقن دماء الشعب الليبي، دون التفريط في سيادة ليبيا والمسار الديمقراطي والمدني.

وأضاف بأنهم دعموا المجلس الرئاسي و”الجيش” في صد ما وصفه بـ” العدوان ودحره وطرده” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة)، مشيراً إلى أنهم لا يزالون يدعمون من وصفهم بـ”الجيش” (مسلحي الوفاق) الموجود في سرت والجفرة حتى يتم طردهم من المنطقة والحقول النفطية ومن ليبيا؛ لذلك نعتبر دعوة المغرب إيجابيّة مقابل وجود دول عربيّة تتدخل بشكل سلبي وتدعم من وصفه بـ”العسكري المنقلب” في ليبيا على حد زعمه.

وقال: إن الهدفَ من دعوة المغرب للمستشار صالح والمشري معًا هو التّأكيد على الأجسام الشرعيّة المنبثقة عن الاتفاق السياسي؛ ما يعدّ خطوة إيجابيّة ليكون الحلّ من الأجسام الشرعيّة في ليبيا المتفق عليها والمعترف بها دوليًا.

واستطرد قائلًا: ” قبل ذهاب المشري والوفد المرافق له اجتمع بفريق الحوار، نحن لدينا رؤيا واضحة في المجلس، والرسائل التي يحملها المشري واضحة جدًا، في حال مقابلته لعقيلة صالح فهو مطالب أن يكون واضحًا من الانقلاب والتمرد العسكري ومن خليفة حفتر الذي قام بتمرد واعتداء على الشرعية في ليبيا، ولا بد من عقيلة صالح أن يكون واضحًا جدًا بشأن أن جسم مجلس النواب هو المنبثق عن الاتفاق السياسي”.

وأردف: ” ليس لعقيلة صالح فيتو على برقة؛ لأنها تستطيع أن تخرج من يمثّل عنها، وهي ممثلة في مجلس الدولة والنواب ولجنة الـ 60 عن طريق عملية ديمقراطيّة انتخابيّة. على عقيلة صالح أن يكون جريئًا ويبعث برسائل واضحة للشعب الليبي، نحن نقول له ولكل المسؤولين أننا نريد حلًا سياسيًا غير مفصّل على شخص ومدينة أو تكتل معين”.

الحصادي الموالي لتركيا حث مجلس النواب على الالتئام بأسرع وقت ممكن؛ لأنّ مسؤوليّاته تاريخية أمام الشعب الليبي في اختيار رئاسة جديدة وتغيير لائحته، مبديًا استعدادهم للقاء المستشار صالح إذا كان رجل سياسة وهدفه حقن دماء الشعب الليبي.

ورأى أن الحلّ السياسيّ له مرتكزات وخطوات ومقوّمات لا بدّ أن يعلمها المستشار صالح والطرف الذي يدعو للحلول السياسية، مؤكّدًا على أنه لا يمكن التوجه لحل سياسي في ظل وجود من يريد استعمال القوة والاستقواء على الشعب لليبي بالسلاح، أو دون أطر دستورية كالاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.

واختتم زاعمًا : “نحن نتحدث عن الحلّ السياسيّ ولا زالت المقابر الجماعيّة تنبش في ترهونة، هذه جرائم حرب ضدّ الإنسانية وعقيلة صالح لا بدّ أن يكون له موقف واضح وإيجابي إن أراد مساعدة مهجري درنة. عمليّة الحل السياسي السريع والتفصيلي ليكون في المجلس الرئاسي واستبعاد آخرين هذه لا تخدم ليبيا والأزمة الليبية، نحن سندعم الرئاسي وجيشنا لدحر العدوان وطرد المرتزقة والتمسك بالمسار الديمقراطي والمدني”.